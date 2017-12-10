Шубенков – о допинг-контроле РУСАДА между забегами на Кубке России: «Указаниями, как мне следовало бы работать, я был доведен до белого каления»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами раскритиковал работу допинг-офицеров Российского антидопингового агентств (РУСАДА) на Кубке России по легкой атлетике в Брянске.

«29 августа в Брянске после моего предварительного забега на 110 метров с барьерами на Кубке России примерно в 14:35 ко мне подошел инспектор допинг-контроля из и вручил уведомление о необходимости пройти процедуру контроля. На мой вопрос, могу ли я отдохнуть и должным образом подготовиться к финальному забегу, который должен был состояться в 16:00 (а вход в колрум – в 15:45, то есть примерно через час), офицер ответил, что согласно антидопинговым правилам, я имею право на отсрочку в прохождении процедуры.

После получасового отдыха мне понадобилось посетить туалет, о чем я уведомил находящегося поблизости офицера. Она ответила, что такое мое действие будет являться грубым нарушением процедуры, и что мне тогда следует сдать допинг-пробу и надлежащим образом все запротоколировать.

В ответ на мои возражения, что мне надо правильно размяться, подготовиться и настроиться, мне сообщили, что на все эти дела времени было достаточно, а если я не был готов сходить в туалет сразу после предварительных забегов, я мог бы отдохнуть и на пункте сдачи проб. Такой ответ меня совершенно вывел из себя, я был взбешен до крайней степени.

После этого я имел разговор со старшим инспектором по допинг-контролю на Кубке России, который подтвердил, что офицер полностью действовал в рамках правил, «а пока вы спорите, уже могли бы завершить процедуру сдачи проб, она занимает не более 15 минут».

В конце концов я был вынужден согласиться на процедуру контроля, сократив драгоценное время на подготовку.

В итоге действия офицеров РУСАДА на Кубке России привели к тому, что я был поставлен в неравные условия с моими соперниками, которым не пришлось проходить процедуру допинг-контроля и уменьшать время на отдых и разминку.

Указаниями на то, как мне следовало бы работать, я был доведен буквально до белого каления. Сильное эмоциональное волнение непосредственно перед забегом повлияло на мой спортивный результат», – написал Шубенков в твиттере.

Шубенков в Брянске одержал победу с результатом 13,39 с.