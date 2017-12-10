Вице-чемпион Олимпиады-1980 Константин Волков: «На видео стычек в Беларуси все начинается с того, что группа подготовленных ребят кидается в ОМОН камнями»

Серебряный призер Олимпиады-1980 Константин Волков рассказал о переходе в команду Беларуси его 16-летнего сына Матвея, специализирующегося на прыжках с шестом.

– Как давно вы находитесь в Беларуси?

– Уже около двух недель: приехали из Иркутска в Минск всей семьей на машине. Шесты отправили в Смоленск – так было дешевле, и я на днях съездил их забрал. Устроились нормально, нас уже ждала четырехкомнатная квартира в хорошем месте, на проспекте Независимости. Это недалеко от спортивной школы, где мы тренируемся. Получается меньше получаса пешком или три-четыре минуты на машине.

– У вас уже есть какая-то обратная связь из по поводу смены спортивного гражданства?

– Пока нет, потому что мы буквально только что собрали все необходимые документы для оформления вида на жительство в Белоруссии. Думаю, если после этого отправить соответствующий запрос в международную федерацию, проблем не должно быть.

Дело в том, что конкретно наш случай в правилах не прописан, так как все предусмотреть невозможно. Но было несколько аналогичных случаев, которые беспрепятственно разрешались в пользу спортсмена. Если несовершеннолетний ребенок переехал вместе с родителями в другую страну, то он может начинать представлять ее без всяких ограничений.

– Политическая ситуация в Беларуси вас волнует?

– Никаких вопросов к безопасности у нас тут нет. Ну ходят девушки в белых одеждах и с шариками – почему нет? Когда писали, что на митинге в Минске были 200 тысяч человек, я думаю, там было тысяч 40-50 максимум.

– А как же действия ОМОНа, которые попадают в соцсети?

– Если посмотреть видео стычек, все начинается с того, что группа явно подготовленных ребят начинает кидаться в ОМОН камнями, брызгать непонятными веществами и так далее. Понятно, что после этого ОМОН начинает заниматься своей профессиональной деятельностью, – сказал Волков.

«Хочется просто не быть скотиной». Спортсмены Беларуси – о том, что происходит в стране и своих требованиях