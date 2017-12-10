Иоланда Чен: «К заявлениям Родченкова надо относиться как к словам городского сумасшедшего. Он живет в придуманном мире»

Чемпионка мира по легкой атлетике рассказала, как относится к заявлениям бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории .

– Вот и Родченков подал голос, аккурат к совещанию World Athletics. А то многим казалось, что его и в живых уже нет.

– Волей-неволей так подумаешь. Все эти его образы – то в гриме, то с лицом, замотанным шарфом... Уже смешно, уже клоунада.

Да, наверное, его появление именно сейчас неслучайно. Его же вытаскивают всякий раз, когда надо посо­трясать информационное пространство. А сегодня и вовсе нет других поводов для разговоров – соревнования отложены из-за пандемии, новых претензий не предъявишь.

Вот и остается эта одна полукозырная, уже очень сильно затертая карта, которой можно хоть как-то помахать. Но, честно говоря, никто этот «голос Родченкова» уже серьезно не воспринимает. Даже те, от кого зависят решения.

– Но, согласитесь, заявления у него яркие: «СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе, т. к. в США не пустили советский корабль с секретной допинговой лабораторией».

– Как к этому относиться? Как к словам городского сумасшедшего. Он не устает подкреплять это звание, рассказывая о своих манипуляциях, демонстрируя тягу к мистификации, вымыслам. Ему хочется писать книги, создавать шум.

Ему кажется, что он великий, очень известный, что вокруг него происходит движение… Ему все это только кажется. Он живет в придуманном мире, в своей внутренней психушке.

Но мы-то живем в реальном мире, общаемся друг с другом... Поэтому, мне кажется, фамилию Родченков пора начинать игнорировать, забывать. Все это уже неинтересно, – сказала Чен.

Видели нового Родченкова? Замотался шарфом, натянул шляпу, надел темные очки (видно только нос)

Родченкова не остановить: говорит, СССР бойкотировал Игры-1984, потому что корабль с допинговой лабораторией не пропустили в США