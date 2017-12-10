Глава РУСАДА Ганус: «Сценарий с полным отстранением России от Олимпиады возможен. Но не потому, что это сказал Родченков»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировал новое интервью телеканалу BBC.

В интервью Родченков призвал отстранить всех российских спортсменов от -2020 в Токио и сообщил, что будет правильно, если российских легкоатлетов отстранят навсегда.

«Слова Родченкова про отстранение России от Олимпиады? Это его позиция, и он ее заявляет. Я знаю позицию генерального директора WADA Оливье Ниггли. Он перед исполкомом просил о том, чтобы приняли решение о допуске наших чистых спортсменов.

Давайте дождемся решения , но оно будет достаточно строгим, и критерии по допуску будут гораздо строже, возможно, даже в два-три раза, чем раньше.

РУСАДА полностью соответствует всем требованиям WADA. На РУСАДА сейчас идут какие-то нападки, которые видят во всем мировом медиапространстве.

Напомню, что избрание гендиректора РУСАДА является крайним критерием дорожной карты. Если меня сместят с должности, то произойдет следующее: РУСАДА лишится статуса соответствия. Здесь будут работать два иностранных антидопинговых агентства и представители WADA.

И возможное из вероятных последствий – прекращение тестирования. Но не мы принимаем те решения, которые направлены против нас. Поэтому сценарий, о котором говорит Родченков, вполне может быть, но не потому, что это сказал Родченков.

Напомню, что представители РУСАДА входят в рабочую группу World Athletics, но это не квотируемые места. Мы там, потому что нас с уважают», – сказал Ганус.

Видели нового Родченкова? Замотался шарфом, натянул шляпу, надел темные очки (видно только нос)

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