Оригинал рисунка олимпийских колец Пьера де Кубертена будет выставлен на аукционе. Стоимость лота оценивается в 100 тысяч евро

Теги фото Пьер де Кубертен Легкая атлетика

Оригинал рисунка олимпийских колец основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена будет выставлен на аукционе в Каннах 26 июля. 

Стоимость лота оценивается в 100 000 евро. 

Де Кубертен нарисовал рисунок в 1913 году. Он изобразил пять разноцветных переплетенных колец на белом фоне. 

Цвета колец соответствуют разным частям света: Европа — голубой, Азия — желтый, Африка — черный, Австралия — зеленый и Америка — красный.

Рисунок выполнен графитом и гуашью на белой карточке размером 21x27,5 сантиметра. Также на рисунке имеется автограф де Кубертена. 

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