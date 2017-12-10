Оригинал рисунка олимпийских колец Пьера де Кубертена будет выставлен на аукционе. Стоимость лота оценивается в 100 тысяч евро

Оригинал рисунка олимпийских колец основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена будет выставлен на аукционе в Каннах 26 июля.

Стоимость лота оценивается в 100 000 евро.

Де Кубертен нарисовал рисунок в 1913 году. Он изобразил пять разноцветных переплетенных колец на белом фоне.

Цвета колец соответствуют разным частям света: Европа — голубой, Азия — желтый, Африка — черный, Австралия — зеленый и Америка — красный.

Рисунок выполнен графитом и гуашью на белой карточке размером 21x27,5 сантиметра. Также на рисунке имеется автограф де Кубертена.

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