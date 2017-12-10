Глава РУСАДА Юрий Ганус намерен подать в суд из-за обвинений в коррупции

Глава Российского антидопингового агентства ( ) заявил, что намерен подать в суд в связи с обвинениями в коррупции.

Ранее телеграм-канал «Постправда» сообщил, что Ганус «злоупотреблял служебным положением и нормами закона, выявлены факты конфликта интересов и коррупции».

По информации канала, Ганус за 2018 и 2019 год мог присвоить более 110 миллионов рублей. Также канал сообщил, что в ближайшее время в отношении главы РУСАДА может начаться расследование.

«Те люди, которые это сделали, даже не понимают, какой вред они наносят антидопинговой системе России. Я готовлю документы и привлекаю юристов. Принтскрин этой статьи сделан. Мы этих людей будем преследовать и взыскивать с них все, что возможно.

Это все ложь. Я привлекаю юридическую компанию, будем преследовать.

К сожалению, правда никому не нравится. У нас прошло два аудита, внутри организации постоянно действовала внешняя аудиторская фирма, которая проводила проверки, у нас организована служба внутреннего контроля.

Поймите, цена независимости – это законность, люди, которые пишут, даже не понимают, о чем говорят», – заявил Ганус.

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«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА