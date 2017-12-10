Эдуард Безуглов освобожден от должности вице-президента ВФЛА. Он занимал пост 4 месяца («Весь спорт»)

Эдуард Безуглов освобожден от должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает агентство «Весь спорт».
Решение было принято сегодня на заседании президиума организации.
Безуглов, который является врачом сборной России по футболу, занял должность вице-президента ВФЛА в марте 2020 года.
Он останется членом президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.
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