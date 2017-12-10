Эдуард Безуглов освобожден от должности вице-президента ВФЛА. Он занимал пост 4 месяца («Весь спорт»)

Эдуард Безуглов освобожден от должности вице-президента федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает агентство «Весь спорт».

Решение было принято сегодня на заседании президиума организации.

Безуглов, который является врачом сборной России по футболу, занял должность вице-президента в марте 2020 года.

Он останется членом президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.

Врач сборной по футболу Эдуард Безуглов ворвался в легкую атлетику. Хочет выгнать Чегина и научить победам без допинга