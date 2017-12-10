Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате: ограничение передвижений спортсменов и сокращение количества зрителей

Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщил, что правительство Японии и оргкомитет рассматривают вариант упрощенного проведения Игр-2021 из-за ситуации с коронавирусом.

«Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр требует понимания со стороны жителей Токио и граждан Японии.

Для этого нам нужно рационализировать то, что должно быть рационализировано, и упростить то, что нужно упростить», – сказал Коикэ.

Губернатор дал комментарий после статьи в японском издании Yomiuri, посвященной возможным мерам предосторожности на Играх в Токио.

Сообщается, что организаторы турнира рассматривают различные варианты: обязательное тестирование на коронавирус для зрителей, сокращение количества болельщиков, ограничение перемещений спортсменов за пределами олимпийской деревни.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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