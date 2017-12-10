Хайо Зеппельт: «В России в последние годы на передний край спорта выходит все больше надежных и разумных людей»

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный фильмами-расследованиями о допинге в российском спорте, поделился мнением о том, как изменилось отношение к допингу в России.

«Сейчас мне запрещен въезд в Россию, официальная причина – распространение лжи о России в мировой прессе. Это смешно, потому что практически все утверждения, которые я выдвигал в отношении российской допинг-системы, либо были фактами на момент их предоставления, либо остаются фактами.

Поэтому, если бы мне пришлось предположить реальную причину запрета на мой въезд, я бы искал ответ где-нибудь в бюрократии и в лабиринте интересов Кремля.

Надо понимать, что журналистика, с которой я имею дело, разрушает модели большого бизнеса. Мы раскрываем то, за чем стоят очень влиятельные люди, которые из-за нас теряют как большие деньги, так и репутацию. Поэтому в характере моей работы неизбежно прописано, что есть ряд людей, которым я, в лучшем случае, неприятен, а зачастую злейший враг.

Что касается России, я должен сказать, там в последние годы на передний край спорта выходит все больше и больше надежных и разумных людей.

Российская публика также начала признавать тот факт, что допинг часто играл большую роль в успехах их спортсменов. Конечно, в спортивной системе еще есть люди, готовые на все что угодно, чтобы скрыть проблемы», – рассказал Зеппельт.

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