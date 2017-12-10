Клишина о беспорядках в США: «Не понимаю, почему один слой населения чувствует себя ниже, чем другой»

Российская прыгунья в длину поделилась мнением о беспорядках в США из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда, которого убил полицейский.

«Приехала в Атланту, когда там начинались уже протесты. Нам нельзя уже было выходить вечером. там разгромили огромный торговый центр, у нас это как ЦУМ или ГУМ. Плюс разгромили другой торговый центр, где были брендированные вещи. Ущерба там на 65 миллионов. Разгромили ресторан, в который я любила ходить.

Сейчас я приехала в Нью-Йорк, начались протесты в Бруклине, потом распространились. Сейчас были погромы на Таймз-сквер. Здесь тоже нельзя выходить с 8 вечера до 6 утра.

Каждый день по 100 раз транслируется все об этом. Темнокожие в шоке, они бунтуют, пытаются доказать, что они равны со всеми. Протесты уже не имеют правовой политической составляющей. Официальный протест должен был проходить днем. Страдают люди, которые ни в чем не виноваты. Были люди, у которых был свой малый бизнес, им сжигают магазины, хотя они ни в чем не виноваты.

Я не расист, мне все равно, я дружу с людьми любого цвета кожи. Я не понимаю, почему один слой населения чувствует себя ниже, чем другой. Мы об этом не думаем, мне кажется, это у них ощущение, что мы считаем их более низшим слоем население.

Тут все накопилось: карантин, полицейский был белый, убит черный, реакция была сильнее, чем должно было быть. Полицейского посадили в первую же ночь, ему предъявили статью об убийстве. Но проблема в том, что остальная коалиция полицейских в Атланте ничего не делала в первые 24 часа. Поэтому такая ситуация и сложилась», – рассказала Клишина в прямом эфире в инстаграме Марии Командной.

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