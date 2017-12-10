Журова о расследовании WADA: «Может быть, обманщики окажутся не обманщиками. Надо посмотреть, как федерации рассмотрят каждый случай»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование в отношении 298 российских спортсменов в деле московской антидопинговой лаборатории.

«Не все знают о структуре работы . Есть такое заблуждение у многих или незнание, что есть какая-то антидопинговая комиссия в WADA, принимающая решение по каждому спортсмену. WADA это не разбирает, она просто информирует, что есть такие случаи, и WADA даже не собирает терапевтические разрешения.

Например, у WADA лаборатория отдает ей данные, что у этой пробы есть какие-то сомнения, например, какой-то компонент. И она не знает, есть ли на него у спортсмена терапевтическое разрешение, знает вот эта специальная комиссия в каждой спортивной федерации. Именно туда страна направляет эти разрешения и справки.

Поэтому может быть, что обманщики окажутся не обманщиками. Надо подождать, посмотреть, как каждая федерация рассмотрит каждый случай», – сказала Журова.

WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов. Возможные манипуляции в московской лаборатории повлияли на 145 дел

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