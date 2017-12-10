Дарья Клишина: «В США с детства очень сильно пропагандируется патриотизм. Из-за этого у них мало информации об окружающем мире»

Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина поделилась мнением об образовании в США, а также рассказала о пропаганде на американском телевидении.

– В Америке правда так плохо, как нам говорят по ТВ?



– Нет. Везде есть свои плюсы и минусы. И привыкнуть можно ко всему. Здесь просто другая культура.

– Все помнят задорновские: «Ну, тупые»! В этом есть правда?

– Нельзя сказать, что американцы тупые. Во всем мире есть разные люди. Но здесь другая культура обучения. Некоторые вопросы, которые знаем мы, им неизвестны.

Это не из-за того, что они тупые, а просто им по-другому преподают. Это относится, например, к географии, к знанию других стран. В США с самого детства очень сильно пропагандируется патриотизм. Это касается и истории. Из-за чего об окружающем мире они получают мало информации.

– Но Россию знают?

– Да. Но также знают, что в Москве ходят медведи.

Пропаганда? Она есть везде, нельзя от нее абстрагироваться. Половина людей верит и ведется на все. Информация долетает если не по ТВ, то в интернете или от других людей.

– О чем в прайм-тайм в Штатах говорит американский Соловьев? Какая генеральная линия?

– У них все рассчитано на патриотизм со всех сторон — что в Америке лучше всего, что здесь самая хорошая страна, лучшие власть и условия. Много говорится об образовании, которое они тоже называют самым лучшим.

Не спорю, есть университеты, которые известны на весь мир. Но не все! Несколько. Такие есть и в России. Огромное количество студентов приезжает к нам, чтобы получить образование. В том числе, медицинское, – рассказала Клишина.