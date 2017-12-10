Дарья Клишина: «Я выступаю за нашу страну, а не за Америку. Какая разница, где тренируешься, если медаль российская?»

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Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала, как относится к критике в интернете из-за того, что она тренируется в США. 

«Зареклась не читать комментарии еще в 2016 году (когда она была единственной российской легкоатлеткой, допущенной к Олимпиаде в Рио – прим. Sports.ru). Не вижу никакого предательства.

Не хочется даже объяснять свою позицию. Если я выступаю, то выступаю за нашу страну, а не за Америку.

Какая разница, где ты работаешь и тренируешься, если медаль все равно российская?» – сказала Клишина. 

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