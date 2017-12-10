Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил новые даты проведения Олимпийских игр-2020 в Токио, перенесенных на 2021 год.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.

В ходе телефонной конференции, в которой участвовали президент МОК Томас Бах, глава оргкомитета Токио-2020 Мори Есиро, губернатор Токио Юрико Коикэ и министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото, был согласован новый график соревнований.

Изначально Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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