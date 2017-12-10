Томас Бах: «Будет ли распространяться отстранение россиян на ОИ-2020 после их переноса? Этот вопрос – в юрисдикции CAS»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что возможность отмены Летних Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса не рассматривалась.

Олимпийские игры были перенесены на 2021 год.

«Для нас было очевидно, что отмена Игр – это не вариант, поэтому мы обсуждали варианты переноса. После рекомендации генсека ВОЗ, после того, как мы получили информацию, что ситуация все сложнее, мы связались с оргкомитетом Игр.

Мы поговорили с Синдзо Абэ (премьер-министром Японии – Sports.ru). Мы сказали, что считаем правильным перенести Игры. Но это не могло быть только решение , мы приняли его совместно.

Уверен, Игры-2020 с успехом будут проведены в 2021 году в Токио. И это будет празднование победы над коронавирусом, мы пройдем этот путь», – сказал Бах на телеконференции.

«Будет ли распространяться отстранение российских спортсменов на Игры в Токио после переноса их на год? Этот вопрос сейчас находится в юрисдикции CAS, они будут решать. Не буду комментировать продолжающийся судебный процесс», – цитирует Баха РИА Новости.

❌Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год из-за коронавируса

Я верю, что МОК бился за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии