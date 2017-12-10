«Даже если мы сможем сдержать коронавирус, Олимпиада этим летом не будет иметь смысла». Вице-премьер Японии – о возможной отмене Игр

Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо заявил, что проведение Летних Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса под вопросом.

«Даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпийские игры этим летом не будут иметь смысла, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов.

Желательно провести Олимпиаду в условиях, когда все чувствуют себя в безопасности и счастливы. Но это не относится к тому, что может решить одна Япония», – цитирует Асо журналист CNN Уилл Рипли в твиттере.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 18 марта, в мире выявлено более 200 тысяч случаев заражения.

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