МОК: «До начала Олимпиады больше 4 месяцев, и сейчас нет необходимости принимать радикальные решения»

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Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам консультаций с федерациями летних видов спорта выступил с заявлением относительно Олимпийских игр-2020 в Токио. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса

«До начала Игр в Токио остается больше четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения. Любые спекуляции на эту тему будут контрпродуктивными. 

В настоящее время спортсмены сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с прохождением квалификации на Игры.

В некоторых странах атлетам трудно продолжать регулярные тренировки. Международные федерации и национальные олимпийские комитеты работают над этими проблемами. 

На сегодняшний день 57% спортсменов уже получили право участвовать в Играх-2020. Для оставшихся 43% МОК и международные федерации внесут необходимые изменения в квалификационную систему», – говорится в заявлении МОК.

На данный момент в мире зафиксированы 181 511 случаев заражения COVID-19. Умерли 7 126 человек.

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