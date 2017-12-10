МОК: «До начала Олимпиады больше 4 месяцев, и сейчас нет необходимости принимать радикальные решения»

Международный олимпийский комитет ( ) по итогам консультаций с федерациями летних видов спорта выступил с заявлением относительно Олимпийских игр-2020 в Токио.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

«До начала Игр в Токио остается больше четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения. Любые спекуляции на эту тему будут контрпродуктивными.

В настоящее время спортсмены сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с прохождением квалификации на Игры.

В некоторых странах атлетам трудно продолжать регулярные тренировки. Международные федерации и национальные олимпийские комитеты работают над этими проблемами.

На сегодняшний день 57% спортсменов уже получили право участвовать в Играх-2020. Для оставшихся 43% МОК и международные федерации внесут необходимые изменения в квалификационную систему», – говорится в заявлении МОК.

На данный момент в мире зафиксированы 181 511 случаев заражения COVID-19. Умерли 7 126 человек.