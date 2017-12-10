Сегодня МОК обсудит с международными федерациями ситуацию с коронавирусом и вопрос проведения Олимпиады-2020

Сегодня президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах проведет телефонную конференцию с представителями спортивных структур, в ходе которой обсудит ситуацию с распространением коронавируса.

В обсуждении примут участие представители международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов.

Ожидается, что разговор будет посвящен Олимпийским играм-2020 в Токио. Ранее , власти города и оргкомитет турнира заявляли, что, несмотря на пандемию, Игры пройдут в ранее запланированный срок – с 24 июля по 9 августа.

Накануне издание The Guardian сообщило, что МОК не рассматривает вариант проведения без зрителей. При этом число участников Игр может быть увеличено из-за отмены квалификационных соревнований.

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