Зеппельт о проведении Олимпиады: «Премьер-министр Японии и МОК не фокусируются на защите людей по всему миру, а настаивают на своей повестке дня»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что страна готова провести -2020 в запланированные сроки, несмотря на пандемию коронавируса.

«Могут ли и должны ли Игры-2020 в Токио состояться – это один вопрос. Другое дело – безответственная стратегия коммуникации премьер-министра Японии Абэ и .

В публичных заявлениях они не фокусируют внимание на приоритете №1 на данный момент – защите людей по всему миру, а настаивают на своей повестке дня», – написал Зеппельт.

Премьер-министр Японии: «Мы одолеем распространение коронавируса и проведем Олимпиаду без проблем, как и планировалось»

Что будет с Олимпиадой-2020 из-за коронавируса? Похоже, ее перенесут (главное, успеть до конца года) или проведут без зрителей