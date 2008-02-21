В США школьницы через суд требуют запретить участие трансгендеров в женских соревнованиях

Три школьницы из американского штата Коннектикут подали иск, в котором просят суд запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

Это связано с тем, что уже третий год на региональных стартах по легкой атлетике побеждают Терри Миллер и Андрайя Йервуд, которые сменили пол с мужского на женский.

«Выходя на стартовые позиции, мы уже знаем, как закончится гонка. Мы не можем победить. Я получила от общества свою порцию поддержки и свою порцию ненависти. Но я не хочу зацикливаться на этом», – говорит одна из школьниц Селена Соул.

«Мы больше не можем не считаться с тем, что участие мужчин в женских соревнованиях – это конец женского спорта как такового» – заявила юрист Кристина Холькомб.

«Нам, родителям, невыносимо осознавать, что не важно, как бы тяжело ни трудилась наша дочь, чтобы достичь своей цели, она все равно будет проигрывать из-за пагубной гендерной идеологии.

Как мы это уже наблюдаем в штате Коннектикут. Субъективное понимание своего пола у юноши не отменяет его физических преимуществ перед девушками», – говорится в письмах родителей легкоатлеток.

Законы США не регулируют участие в соревнованиях спортсменов-трансгендеров, оставляя этот вопрос на усмотрение штатов. Регламент спортивной федерации Коннектикута это не запрещает.

Перед Олимпиадой-2020 в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) планирует разработать правила участия в соревнованиях спортсменов-трансгендеров.

Новые правила толкают легкоатлеток на операции: удаление яичек (да-да!) сбивает тестостерон, но подрывает психику

Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает? И что делать таким, как Семеня?