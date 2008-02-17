«Объединенные чувством». В Японии выбрали девиз летней Олимпиады-2020

Теги Паралимпийские игры видео Олимпиада-2020 Наоми Осака Легкая атлетика

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио объявил девиз предстоящих соревнований.

Официальным слоганом Олимпиады стала фраза United by emotion («Объединенные чувством»). 

В ролике, посвященном презентации девиза, снялась японская теннисистка Наоми Осака. 

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.

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