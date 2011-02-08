На первенстве России по фигурному катанию в Саранске продавали воду с изображением отстраненного за допинг ходока Валерия Борчина.

Вода продавалась в автомате.

Борчин был дисквалифицирован на 8 лет за употребление допинга и лишен ряда наград, в том числе золотой медали ЧМ-2011.

На этикетке с водой он был представлен как чемпион мира, каковым уже не является с 2016 года.

Организаторы соревнований сообщили, что вода с Борчиным попала в автомат по ошибке.

«По ошибке попала партия из старой расфасовки, сейчас такая, разумеется, уже не производится. Мы выясним, как так вышло, что заправили автомат этой продукцией. Ошибку устранили, заменили на воду из другой партии», – рассказали организаторы.