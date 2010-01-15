Олимпийский комитет России (ОКР) объявил, что в ближайшие дни присоединится к судебному процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством ( ) в качестве третьей стороны.

«9 января 2020 года WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне ( ) с иском в отношении РУСАДА, которое не согласилось с санкциями, вынесенными в его отношении исполкомом всемирной организации.

По сути, WADA просит Спортивный арбитражный суд признать правомерным и обоснованным лишение РУСАДА статуса соответствия, а также привести в действие все рекомендуемые последствия лишения такого статуса.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, подобные споры в случае их возникновения должны решаться именно в CAS. WADA выступает в этом процессе истцом. Интересы WADA будут представлять юристы швейцарской юридической фирмы Kellerhals Carrard.

РУСАДА выступит в суде ответчиком. Согласно решению высших коллегиальных органов РУСАДА (Набсовет и Общее собрание членов), полномочия по представлению интересов национального агентства переданы юридической компании Schellenberg Wittmer.

Исполком ОКР 24 декабря 2019 года принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. На этом же собрании было определено, что интересы ОКР будет представлять адвокат Клод Рамони из швейцарской юридической компании Libra Law. Доверенность господину Рамони уже выдана, и он приступил к детальной проработке позиции ОКР.

В соответствии с тем, что ОКР является организацией, в отношении которой не выдвинуто претензий и/или обвинений со стороны , WADA или других структур, которая вносит сейчас значимый вклад в борьбу за чистоту мирового спорта и которая никак не была связана с передачей базы данных Московской лаборатории, ОКР будет просить CAS прояснить неправомерность применения санкций к Национальному Олимпийскому комитету (НОК) и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии, основном документе всего Олимпийского движения.

Вступив в процесс в качестве третьей стороны, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования.

Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) также принял решение участвовать в данном процессе в качестве третьей стороны. Интересы ПКР будет представлять юридическая фирма Bonnard Lawson.

В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом решение CAS в отношении статуса соответствия или несоответствия РУСАДА, предполагаемых последствий и/или предлагаемых условий восстановления будет обязательным. Оно должно быть признано и исполнено всеми сторонами, подписавшими Кодекс.

До принятия окончательного решения российские спортсмены, за исключением представителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), выступают под российским флагом, а в случае победы на соревнованиях звучит гимн России.

Любые рекомендации Комитета по соответствию, одобренные Исполкомом WADA, также не имеют своей юридической силы без соответствующего решения CAS», – говорится в пресс-релизе организации.

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