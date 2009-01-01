Томас Бах: «МОК решительно против растущей политизации спорта, она лишь усугубляет существующие разногласия»

Президент Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах считает недопустимой политизацию спорта.

«Мы можем выполнить нашу миссию по объединению мира только в том случае, если Олимпиада будет выше любых политических разногласий. Мы можем достичь этого лишь в том случае, если Игры будут политически нейтральными.

Олимпийские игры – глобальная платформа для спортсменов. Игры не являются и никогда не должны быть местом для продвижения политических или любых других потенциально противоречивых целей.

Мы решительно против растущей политизации спорта, потому что иначе мы не сможем выполнить нашу миссию по объединению мира. Как показала история, такая политизация спорта не дает никакого результата и в конечном итоге лишь усугубляет существующие разногласия», – написал Бах в новогоднем обращении.