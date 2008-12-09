Глава WADA: «Были предоставлены убедительные доказательства того, что манипуляции с данными имели место. Я крайне разочарован»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди прокомментировал предстоящее заседание Исполкома WADA, на котором будет решаться вопрос соответствия Российского антидопингового агентства ( ) Всемирному антидопинговому кодексу и отстранения России от крупных международных турниров на 4 года.

Ранее Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов. Ожидается, что Исполком согласится с рекомендациями комитета.

«Были предоставлены очень убедительные доказательства того, что манипуляции и удаление части данных имели место. Некоторые из них были произведены почти одновременно с тем, как мы были в Московской лаборатории в январе 2019 года.

Если это так, я крайне разочарован, потому что весь смысл решения, принятого в сентябре 2018 года [о восстановлении РУСАДА], заключался в том, чтобы получить и изучить данные. И после получения данных и выполнения всей работы с ними очень неутешительно обнаружить, что кто-то их подделал.

Будут предусмотрены исключения из санкций – Россия сможет принимать матчи и участвовать в Евро-2020 следующим летом, поскольку руководящий орган европейского футбола не относится к понятию Major Event Organizers, предусмотренному Международным кодексом соответствия.

На данный момент стандарты соответствия WADA не относятся к УЕФА. Но меня не удивит, что на каком-то будущем этапе, при новом президенте WADA может пересмотреть стандарты соответствия и признать их подходящими для этой цели», – цитирует Риди Independent.

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