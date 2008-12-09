Глава WADA: «Были предоставлены убедительные доказательства того, что манипуляции с данными имели место. Я крайне разочарован»

Теги УЕФА допинг WADA Крэйг Риди РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди прокомментировал предстоящее заседание Исполкома WADA, на котором будет решаться вопрос соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу и отстранения России от крупных международных турниров на 4 года. 

Ранее Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов. Ожидается, что Исполком согласится с рекомендациями комитета.

«Были предоставлены очень убедительные доказательства того, что манипуляции и удаление части данных имели место. Некоторые из них были произведены почти одновременно с тем, как мы были в Московской лаборатории в январе 2019 года.

Если это так, я крайне разочарован, потому что весь смысл решения, принятого в сентябре 2018 года [о восстановлении РУСАДА], заключался в том, чтобы получить и изучить данные. И после получения данных и выполнения всей работы с ними очень неутешительно обнаружить, что кто-то их подделал.

Будут предусмотрены исключения из санкций – Россия сможет принимать матчи и участвовать в Евро-2020 следующим летом, поскольку руководящий орган европейского футбола не относится к понятию Major Event Organizers, предусмотренному Международным кодексом соответствия.

На данный момент стандарты соответствия WADA не относятся к УЕФА. Но меня не удивит, что на каком-то будущем этапе, при новом президенте WADA может пересмотреть стандарты соответствия и признать их подходящими для этой цели», – цитирует Риди Independent.

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