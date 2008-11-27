Вице-президент WADA: «Нет оснований доверять МОК в ситуации с Россией. На кону большие деньги»

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет противодействовать жестким санкциям в отношении России за манипуляции с данными Московской лаборатории.

«Нет никаких оснований доверять МОК в этой ситуации. Мы ждем решения уже четыре года. МОК находится под сумасшедшим давлением, пытаясь найти выход из положения.

На кону стоят большие деньги, если такую большую страну, как Россия, не допустят до чемпионата Европы по футболу, летних и зимних Олимпийских игр.

Это станет серьезным ударом для МОК, но участники крупнейшего в мире допингового скандала должны ответить за свои ошибки.

Существуют тесные связи между МОК и Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS)», – сказала Хеллеланд.

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