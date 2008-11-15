Рабочая группа по допингу в Чувашии: «Было доказано, что ряд сотрудников РУСАДА вовлечены в махинации»

Независимая рабочая группа по выяснению обстоятельств возможных нарушений антидопинговых правил в Чувашии представила доклад по итогам проведенной работы.

«Утверждения руководства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о молодой и честолюбивой команде единомышленников, приверженных борьбе за чистый спорт, – не более чем красивые слова.

Было доказано, что ряд сотрудников РУСАДА вовлечены в махинации с доказательствами. Вполне вероятно, подобные нарушения могут существовать и в других делах, расследованных или расследуемых РУСАДА.

Вполне ожидаемо, если представители РУСАДА сейчас встанут на позицию отрицания очевидного и вновь пустятся в пространственные рассуждения общего характера «о давлении» и «борьбе за чистый спорт».

Группа надеется, что у руководства РУСАДА хватит сил и мужества признать допущенные ошибки и вычислить «оборотней» в своей организации», – цитирует доклад «Чемпионат».

Юрий Ганус: «В Чувашии было выявлено 69 положительных допинг-проб. О каком восстановлении ВФЛА может идти речь?»

Да, Россию действительно могут отстранить от Игр-2020. У МОК есть все основания