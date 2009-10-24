Елена Исинбаева: «Не понимаю, почему пустые внутри девушки с искусственной внешностью так влияют на молодежь»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом поделилась мнением о том, к кому прислушивается современная молодежь.

«Будучи на встречах мы, олимпийские чемпионы, люди, добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем, почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы не так называемые инфлюэнсеры?

И почему таковыми являются девушки, большинство из которых «пустые» внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодежь? Вы знаете ответ, дорогие мои подписчики? Я лично в замешательстве», – написала Исинбаева.

Исинбаева в Putin Team. Но есть противоречие

Исинбаева – Путину: «Крепкого здоровья, радости и достижения всех целей! Верю в вас и ваши возможности во всех направлениях»