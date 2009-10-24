Елена Исинбаева: «Не понимаю, почему пустые внутри девушки с искусственной внешностью так влияют на молодежь»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поделилась мнением о том, к кому прислушивается современная молодежь.
«Будучи на встречах мы, олимпийские чемпионы, люди, добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем, почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы не так называемые инфлюэнсеры?
И почему таковыми являются девушки, большинство из которых «пустые» внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодежь? Вы знаете ответ, дорогие мои подписчики? Я лично в замешательстве», – написала Исинбаева.
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Всем отличного дня и настроения! 🤗😍 ⠀ Будучи на встречах мы, Олимпийский чемпионы, люди добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем. Почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы, не так называемые инфлюэнсеры? И почему таковыми являются девушки, большинство из которых «пустые» внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодёжь? 🤔 ⠀ Вы знаете ответ, дорогие мои подписчики? 🙄 Я лично в замешательстве... ⠀ Жду ваших комментариев 🤗 ⠀ I wish you all a wonderful day and good mood my dear! 🤗😍 ⠀ Being at meetings we, Olympic Champions, people who have achieved world recognition and respect, often discuss. Why are we not opinion leaders, why are we not so-called influencers? And why are these girls, most of whom are «empty» inside, having an artificial appearance? And why do they have a greater impact on young people? 🤔 ⠀ Do you know the answer, my dear subscribers? 🙄 I’m personally confused... ⠀ Waiting for your comments 🤗