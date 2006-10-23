Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова о борьбе с допингом

Палата представителей конгресса США приняла закон имени , направленный на борьбу с допингом.

Закон предполагает уголовное наказание за участие в схемах, позволяющих влиять на результаты крупных международных спортивных соревнований с помощью запрещенных веществ или методов.

Нарушение закона предусматривает максимальную ответственность в виде 10 лет лишения свободы и до 250 тысяч долларов штрафа (до 1 миллиона долларов, если нарушитель не индивидуальное лицо). Срок давности по таким преступлениям составляет 10 лет.

Также документ предусматривает защиту для информаторов, которые являются ценными свидетелями в антидопинговых расследованиях.

Теперь закон будет передан в сенат, где уже подготовлен аналогичный документ. После принятия единого закона отправится на подпись президенту США.