Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова о борьбе с допингом

Теги допинг Григорий Родченков Политика Легкая атлетика

Палата представителей конгресса США приняла закон имени Григория Родченкова (RADA), направленный на борьбу с допингом. 

Закон предполагает уголовное наказание за участие в схемах, позволяющих влиять на результаты крупных международных спортивных соревнований с помощью запрещенных веществ или методов. 

Нарушение закона предусматривает максимальную ответственность в виде 10 лет лишения свободы и до 250 тысяч долларов штрафа (до 1 миллиона долларов, если нарушитель не индивидуальное лицо). Срок давности по таким преступлениям составляет 10 лет.

Также документ предусматривает защиту для информаторов, которые являются ценными свидетелями в антидопинговых расследованиях. 

Теперь закон будет передан в сенат, где уже подготовлен аналогичный документ. После принятия единого закона отправится на подпись президенту США.

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