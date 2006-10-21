Оргкомитет Олимпиады-2020: «Решение по россиянам не за нами. Но мы готовы принять максимальное число участников»

Директор по международным коммуникациям оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Тацуо Огура сообщил, что турнир будет готов к любому решению по сборной России.

Из-за подозрений в манипуляции данными московской лаборатории Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь может быть отстранено. В таком случае участие сборной России в Токио-2020 будет под вопросом.

«Решение в этой ситуации не за нами. Но мы готовы к тому, чтобы принять ровно то количество спортсменов и то количество олимпийских комитетов, о котором говорится прямо сейчас.

Мы будем готовы по максимуму. Это наша роль, и мы будем готовиться принять максимальное количество квалифицировавшихся на Олимпиаду участников», – рассказал Огура.

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы