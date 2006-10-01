Сергей Шубенков: «Восстановиться к чемпионату мира после травмы было реально трудно»

Российский спринтер рассказал, как восстанавливался после травмы, полученной летом.

– Как дались месяцы после травмы?

– Ужасно тяжело, в июле мне на ногу свалился соперник, и хотя обошлось без серьезных увечий, но оказалось, что здоровье элитного спортсмена - это очень хрупкое равновесие. Казалось бы, мы крутые и словно камни, а дунешь – и все сыпется. Восстановиться было тяжело, однако перед ЧМ мы сделали серию стартов, и хотя результаты там были не ахти, надеюсь, мы все что могли - сюда привезли.

– Насколько травма сбила настрой на вторую половину сезона?

– Не могу сейчас сказать, насколько, скажу только, что восстановиться было реально трудно.

– Ошибки по дистанции в квалификации ЧМ - это нервы или отсутствие соревновательного опыта?

– Скорее нервы, потому что стадион меня очень впечатлил. Впрочем, и не нужно было сегодня бежать на свой максимум. Так что, с одной стороны, ошибался, а с другой - этого хватило. Но дальше так легко пробежаться не получится, будем добавлять.

– Есть понимание, на какие секунды готовы?

– Это понимание приходит на последних контрольных тренировках. Но это теория, а мы не в теории, мы рубимся с лучшими барьеристами мира. Есть, понятно, ожидания, но они очень отдаленные. Конечно, я хочу сражаться здесь за награды, и место тут решает больше, чем результат, – сказал Шубенков.

Авария Шубенкова на финише: упал после подсечки, ободрал плечо и все равно выиграл