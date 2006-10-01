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Сергей Шубенков: «Восстановиться к чемпионату мира после травмы было реально трудно»

Теги бег чемпионат мира по легкой атлетике сборная России травмы Сергей Шубенков Легкая атлетика

Российский спринтер Сергей Шубенков рассказал, как восстанавливался после травмы, полученной летом.

 Как дались месяцы после травмы?

– Ужасно тяжело, в июле мне на ногу свалился соперник, и хотя обошлось без серьезных увечий, но оказалось, что здоровье элитного спортсмена - это очень хрупкое равновесие. Казалось бы, мы крутые и словно камни, а дунешь – и все сыпется. Восстановиться было тяжело, однако перед ЧМ мы сделали серию стартов, и хотя результаты там были не ахти, надеюсь, мы все что могли - сюда привезли.

– Насколько травма сбила настрой на вторую половину сезона?

– Не могу сейчас сказать, насколько, скажу только, что восстановиться было реально трудно.

– Ошибки по дистанции в квалификации ЧМ - это нервы или отсутствие соревновательного опыта?

– Скорее нервы, потому что стадион меня очень впечатлил. Впрочем, и не нужно было сегодня бежать на свой максимум. Так что, с одной стороны, ошибался, а с другой - этого хватило. Но дальше так легко пробежаться не получится, будем добавлять.

– Есть понимание, на какие секунды готовы?

– Это понимание приходит на последних контрольных тренировках. Но это теория, а мы не в теории, мы рубимся с лучшими барьеристами мира. Есть, понятно, ожидания, но они очень отдаленные. Конечно, я хочу сражаться здесь за награды, и место тут решает больше, чем результат, – сказал Шубенков.

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