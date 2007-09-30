Глава РУСАДА: «По мнению WADA, искажения базы московской лаборатории не могут носить случайный характер»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме рассказал, как проходит расследование несоответствия данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

«Значительные изменения, выявленные WADA, и направление требований в российскую спортивную организацию вызваны важностью поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе, составной частью которой является Россия, ее антидопинговая система.

По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года.

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса, время, отведенное на это, уже прошло. От российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре», – цитирует Гануса ТАСС.

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