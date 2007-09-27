Президент IAAF: «Мы не отбирали у россиян флаг. Мы дали им возможность выступать в нейтральном статусе»

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу прокомментировал ситуацию с ограничением в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Наш спорт – это вызов с многих сторон, но мы должны принимать решения. Вы все знаете, что происходило с Россией и ее допинговыми делами.

Мы хотим, чтобы россияне соревновались, мы за чистоту спорта, но в то же время мы не можем дать возможность выступать им в тех условиях, в которых находится сейчас российская легкая атлетика.

Мы не отбирали у них флаг. Мы дали им нейтральный статус, и мы уверены в своем решении на сто процентов», – сказал Коу.

ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов. Спортсмены выступают на международных стартах в нейтральном статусе.

В сентябре 2019 года совет IAAF в 12-й раз продлил отстранение ВФЛА.

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