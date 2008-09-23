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Дмитрий Песков: «Мы знаем, что у WADA есть ряд вопросов к РУСАДА. В течение трех недель просто нужно подождать»

Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Дмитрий Песков московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не связывался со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу несоответствия данных из базы московской лаборатории.

«Мы знаем, что, действительно, у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать.

Это вопрос касается наших спортивных властей. Именно там и будет готовиться ответ», – сказал Песков.

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