Реклама 18+
Реклама 18+

Колобков о допинговых проблемах в России: «Самый сложный этап пройден. 23 сентября Исполком WADA обсудит вопрос с пробами Московской лаборатории»

Теги допинг сборная России сборная России жен WADA Павел Колобков Олимпиада-2020 Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением насчет допинговых проблем в российском спорте.

«Есть ряд видов спорта, где действительно отношение сложное, – биатлон, легкая атлетика, так как федерации по этим видам ограничены в правах. Но важно, что наша команда будет участвовать в Олимпиаде под флагом страны, в форме сборной России.

Я не буду сейчас вспоминать, какую огромную работу мы провели, это тема отдельного разговора. По сути, сейчас основной и заключительный этап – WADA перепроверяет базу данных московской лаборатории, пробы. Если будут обнаружены какие-то нарушения, будет проведено расследование, кто-то, возможно, будет дисквалифицирован, может быть, нет. Но я думаю, что пик, самый сложный этап пройден

Исполком WADA, на котором обсудят вопрос с пробами московской лаборатории, пройдет 23 сентября. Там будет представлен доклад рабочей группы, связанный с перепроверкой базы. Все условия российской стороной выполнены, база была передана. Сейчас наши эксперты взаимодействуют с экспертами WADA», – сказал Колобков.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться