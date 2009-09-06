Колобков о допинговых проблемах в России: «Самый сложный этап пройден. 23 сентября Исполком WADA обсудит вопрос с пробами Московской лаборатории»

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением насчет допинговых проблем в российском спорте.

«Есть ряд видов спорта, где действительно отношение сложное, – биатлон, легкая атлетика, так как федерации по этим видам ограничены в правах. Но важно, что наша команда будет участвовать в под флагом страны, в форме сборной России.

Я не буду сейчас вспоминать, какую огромную работу мы провели, это тема отдельного разговора. По сути, сейчас основной и заключительный этап – WADA перепроверяет базу данных московской лаборатории, пробы. Если будут обнаружены какие-то нарушения, будет проведено расследование, кто-то, возможно, будет дисквалифицирован, может быть, нет. Но я думаю, что пик, самый сложный этап пройден

Исполком WADA, на котором обсудят вопрос с пробами московской лаборатории, пройдет 23 сентября. Там будет представлен доклад рабочей группы, связанный с перепроверкой базы. Все условия российской стороной выполнены, база была передана. Сейчас наши эксперты взаимодействуют с экспертами WADA», – сказал Колобков.