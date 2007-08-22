Казначей IAAF: «Семеня с биологической точки зрения – мужчина, у которого есть несколько не совсем мужских особенностей»

Казначей Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) Хосе Мария Одриоцола рассказал о том, почему организация решила ввести правило, согласно которому все спортсменки с повышенным уровнем тестостерона должны уменьшать его при помощи препаратов.

Из-за этого правила южноафриканская бегунья не сможет выступить на дистанции 800 м на чемпионате мира-2019 в Дохе.

«У Семени хромосомы XY, как у мужчины. Но еще и ряд гормональных особенностей, которые делают ее гиперандрогеничной.

Нам без разницы, что она считает себя женщиной. С биологической точки зрения Семеня – мужчина, у которого есть несколько не совсем мужских особенностей.

У нее просто космическое преимущество над остальными спортсменками, а тестостерона больше, чем у большинства мужчин», – сказал Одриоцола.

Семеня – двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в беге на 800 м.

Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает? И что делать таким, как Семеня?