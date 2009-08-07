Карл Льюис: «У США большая проблема. Наш президент – расист и женоненавистник»

Девятикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.

Льюис дал комментарий после массовой стрельбы в США, вызванной в том числе антииммигрантской политикой.

«У нас в Америке колоссальная трудность, возникает много проблем. Наш президент – расист, он предвзят, он женоненавистник, не ценит никого, кроме себя. Так что у нашей страны большое испытание», – сказал Льюис.

Бывший спортсмен также поддержал призыв уравнять призовые мужчин и женщин.

«Если бы в моей жизни не было сильной женщины, я бы здесь не сидел. Моя мать была первооткрывателем.

Реальность такова, что в жизни много предрассудков, а это рождает страх. Мы боимся дать такую возможность (равной оплаты труда), потому что это дает опору. Но спортсмены из разных команд ничем не отличаются друг от друга. Так что я поддерживаю идею о равных призовых», – добавил 8-кратный чемпион мира.

Трамп – фанат единоборств. Он организовывал бои Тайсона и Емельяненко, а еще помогал UFC

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