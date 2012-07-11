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МОК: Мы принимаем вердикт CAS по Мутко, но сохраняем за собой право принимать решение по допуску до Игр

Теги Виталий Мутко МОК CAS ТАСС Легкая атлетика

Международный Олимпийский комитет (МОК) заявил, что принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, но сохраняет за собой право принимать решения по допуску до Олимпийских игр. 

«МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению. В то же время решение дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр», – сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

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