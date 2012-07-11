МОК: Мы принимаем вердикт CAS по Мутко, но сохраняем за собой право принимать решение по допуску до Игр

Международный Олимпийский комитет (МОК) заявил, что принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, но сохраняет за собой право принимать решения по допуску до Олимпийских игр.

«МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению. В то же время решение дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр», – сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.