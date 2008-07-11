Александр Жуков: «Решение CAS по Мутко подтверждает, что никакой господдержки допинга в России не существовало»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал новость о том, что CAS удовлетворил апелляцию Виталия Мутко на решение МОК об отстранении от Олимпийских игр.

«Это очень важное и положительное для России решение, оно подтверждает, что никакой господдержки допинга в России не существовало, мы об этом всегда говорили. Я очень рад, что CAS встал на ту же позицию. Обвинения в адрес России, что это была госпрограмма, всегда были голословны, это были лживые утверждения Родченкова, который сам организовал эту систему, это его рук дело», – сказал Жуков.

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Позже Мутко подал апелляцию на решение комитета.

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