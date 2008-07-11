Сергей Шубенков: «Не думаю, что Россию отстранят от Токио. Родченков уже все про всех рассказал»

Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, могут ли его лишить нейтрального статуса, а также прокомментировал новые расследования WADA в отношении российских спортсменов.



– Существует ли реальная угроза лишения нейтрального статуса?

– Эта угроза ощущалась вполне реальной в 2017 году. На интервью мне задавали вопросы с некоторым подтекстом. Например: «Неужели вот вы совсем-совсем не знали, что в России такое положение с допингом?» И я понимал, что если что-то скажу не то, меня могут лишить нейтрального статуса. Реально этого опасался, поэтому не знал, что отвечать. Сидел на «измене», боялся лишнее слово сказать.

Вдруг меня обвинили бы, что я не ту культуру несу в массы? На мой взгляд, я несу нужную культуру, оставаясь вне всевозможных списков Родченкова и Макларена, и продолжая тренироваться и выступать.

– Сейчас ситуация изменилась?

– Существенно. А ведь всего два года прошло. Сейчас точно можно говорить все, что угодно и тебе за это ничего не будет.

– С чем это связано?



– Многое сделано нашим руководством по восстановлению. Поэтому и риторика международных организаций меняется.

– WADA уже обнаружила почти три сотни нечистых проб из московской лаборатории. Велика вероятность, что все это вывалят перед Олимпиадой. Как думаете, существует угроза, что российских спортсменов просто не пустят в Токио?



– Не думаю, что до этого дойдет. Ничего нового мы не узнаем. Родченков уже все про всех рассказал. Положительные анализы проб станут лишь подтверждением слов Родченкова. Некоторые фамилии уже и сейчас можно вычислить. Это те, кто из года в год подает на нейтральный статус, а им отказывают.

И потом, если кто постоянно поднимает тему, что Россию не пустят на Олимпийские игры, то это британские СМИ, – рассказал Шубенков.

WADA ищет допинг в России: 43 новых дела, 298 подозреваемых