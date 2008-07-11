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Сергей Шубенков: «Не думаю, что Россию отстранят от Токио. Родченков уже все про всех рассказал»

Теги бег сборная России WADA Сергей Шубенков Григорий Родченков Легкая атлетика

Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, могут ли его лишить нейтрального статуса, а также прокомментировал новые расследования WADA в отношении российских спортсменов. 

– Существует ли реальная угроза лишения нейтрального статуса?

– Эта угроза ощущалась вполне реальной в 2017 году. На интервью мне задавали вопросы с некоторым подтекстом. Например: «Неужели вот вы совсем-совсем не знали, что в России такое положение с допингом?» И я понимал, что если что-то скажу не то, меня могут лишить нейтрального статуса. Реально этого опасался, поэтому не знал, что отвечать. Сидел на «измене», боялся лишнее слово сказать.

Вдруг меня обвинили бы, что я не ту культуру несу в массы? На мой взгляд, я несу нужную культуру, оставаясь вне всевозможных списков Родченкова и Макларена, и продолжая тренироваться и выступать.

– Сейчас ситуация изменилась? 

– Существенно. А ведь всего два года прошло. Сейчас точно можно говорить все, что угодно и тебе за это ничего не будет.

– С чем это связано? 

– Многое сделано нашим руководством по восстановлению. Поэтому и риторика международных организаций меняется. 

– WADA уже обнаружила почти три сотни нечистых проб из московской лаборатории. Велика вероятность, что все это вывалят перед Олимпиадой. Как думаете, существует угроза, что российских спортсменов просто не пустят в Токио? 

– Не думаю, что до этого дойдет. Ничего нового мы не узнаем. Родченков уже все про всех рассказал. Положительные анализы проб станут лишь подтверждением слов Родченкова. Некоторые фамилии уже и сейчас можно вычислить. Это те, кто из года в год подает на нейтральный статус, а им отказывают.

И потом, если кто постоянно поднимает тему, что Россию не пустят на Олимпийские игры, то это британские СМИ, – рассказал Шубенков. 

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