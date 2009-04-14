Глава РУСАДА подтвердил информацию о возможных хищениях в организации при прежнем руководстве

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус подтвердил информацию о возможных хищениях в организации при прежнем руководстве.

Ранее сообщалось, что прежнее руководство РУСАДА за время своей деятельности похитило из бюджета более миллиарда рублей.

«Помимо того, что мы выстраиваем соответствие по линии профессиональной деятельности, мы должны обеспечить чистоту нашего тыла – той деятельности, которая велась раньше, поскольку мы не проводим водораздел между разными этапами истории нашей организации.

К этому расследованию мы привлекли независимую организацию. В результате были выявлены факты, которые были представлены наблюдательному совету РУСАДА. После материалы были переданы в органы прокуратуры и МВД, на их основании была проведена проверка и возбуждено уголовное дело», – рассказал Ганус.