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    Mash: прежнее руководство РУСАДА похитило из бюджета более миллиарда рублей

    Теги допинг РУСАДА Никита Камаев Легкая атлетика

    Новое руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявило финансовые нарушения в деятельности предшественников на сумму более  миллиарда рублей. 

    Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

    В 2017 году у организации сменилось руководство. В результате проверки старой бухгалтерии было выявлено, что прежнее руководство закупало оборудование для сбора биоматериала по ценам на 40–50% выше рыночной.

    Документы подписывал директор РУСАДА Никита Камаев. В 2016 году он скончался.

    Возбуждено уголовное дело. 

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