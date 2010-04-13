Mash: прежнее руководство РУСАДА похитило из бюджета более миллиарда рублей

Новое руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявило финансовые нарушения в деятельности предшественников на сумму более миллиарда рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В 2017 году у организации сменилось руководство. В результате проверки старой бухгалтерии было выявлено, что прежнее руководство закупало оборудование для сбора биоматериала по ценам на 40–50% выше рыночной.

Документы подписывал директор РУСАДА Никита Камаев. В 2016 году он скончался.

Возбуждено уголовное дело.