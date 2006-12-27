Елена Исинбаева: «Если катастрофа в нашем спорте действительно наступит, то спортсмены начнут менять гражданство»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева считает, что ситуация с близка к критической.

Эксперты WADA так и не получили базу данных московской лаборатории.

«На мой взгляд, ситуация близка к критической. Я являюсь членом комиссии спортсменов МОК, к России все мои коллеги хорошо относятся и ждут выполнения условий WADA, которые были озвучены всему мировому сообществу. И все говорят, что если этого не случится, то будет катастрофа. Поверьте, это не мои слова, а слова членов комиссии спортсменов МОК.

Мы все надеемся, и я в том числе, что все условия будут выполнены к обозначенному сроку, что все заявленные намерения будут подтверждены действиями. Если этого не случится, то я не исключаю, что в отношении России будут введены санкции, которые были оглашены ранее, и тогда в нашем спорте наступит траур.

Наши спортсмены, как я понимаю, вообще не смогут выступать на международных соревнованиях. И тогда об Олимпиаде-2020 можно забыть, а тот нейтральный статус, который был у наших олимпийцев в Пхенчхане, окажется недоступен для тех, кто хотел бы выступить в Токио.

Мы видим, что ситуация пока не решена. А если катастрофа в нашем спорте действительно наступит, то некоторые наши спортсмены начнут менять гражданство и улетать жить в другие страны. И за это осуждать их будет нельзя», – рассказала Исинбаева.