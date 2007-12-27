Мария Ласицкене: «Если допинг-контроль в России будет невозможен, уеду тренироваться в другую страну»

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту готова тренироваться в другой стране, если допинг-контроль на территории России будет невозможен.

«Если возникнет ситуация, когда допинг-контроль на территории России будет невозможен, то мы начнем искать страну, в которую будет дозволен въезд допинг-офицерам, так как российские легкоатлеты последние три года обязаны непрерывно быть под контролем антидопинговых служб. И в этой стране я буду жить на сборах до тех пор, пока все не нормализуется.

Пропуск сезона и нахождение дома приведет к тому, что в дальнейшем я вообще не смогу выступать на международной арене до полного восстановления .

Ни о какой возможной смене гражданства и речи быть не может; подчеркну, пока не будет официальных документов о прекращении допинг-контроля в России, я никаких действий предпринимать не буду», – сказала Ласицкене.

17 декабря специалисты начали работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов, но не смогли завершить процесс, так как их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством

Если российская сторона до конца 2018 года не предоставит WADA доступ к базе, будет вновь лишено статуса соответствия.