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    Мария Ласицкене: «Если допинг-контроль в России будет невозможен, уеду тренироваться в другую страну»

    Теги допинг сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА WADA РУСАДА Мария Ласицкене (Кучина) Легкая атлетика

    Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене готова тренироваться в другой стране, если допинг-контроль на территории России будет невозможен.

    «Если возникнет ситуация, когда допинг-контроль на территории России будет невозможен, то мы начнем искать страну, в которую будет дозволен въезд допинг-офицерам, так как российские легкоатлеты последние три года обязаны непрерывно быть под контролем антидопинговых служб. И в этой стране я буду жить на сборах до тех пор, пока все не нормализуется.

    Пропуск сезона и нахождение дома приведет к тому, что в дальнейшем я вообще не смогу выступать на международной арене до полного восстановления ВФЛА.

    Ни о какой возможной смене гражданства и речи быть не может; подчеркну, пока не будет официальных документов о прекращении допинг-контроля в России, я никаких действий предпринимать не буду», – сказала Ласицкене.

    17 декабря специалисты WADA начали работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов, но не смогли завершить процесс, так как их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством

    Если российская сторона до конца 2018 года не предоставит WADA доступ к базе, РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия. 

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