El Pais: МОК призовет спортивные федерации не проводить турниры в Испании из-за позиции страны по Косово

Международный олимпийский комитет ( ) будет рекомендовать спортивным федерация отказаться от проведения соревнований на территории Испании из-за позиции страны по вопросу независимости .

Испанское правительство не признает республику Косово, которая объявила о независимости от Сербии в 2008 году.

Высокопоставленный чиновник из МОК заявил, что организация подготовила письма, которые будут разосланы всем международным спортивным федерациям. В них содержится рекомендация избегать проведения соревнований в Испании, если спортсменам из Косово не будет разрешено выступать с собственным флагом и гимном.

«Если правительство Испании не сможет гарантировать участие в соревнованиях не только для спортсменов из Косово, но и из любой другой страны, мы обязаны предупредить федерации, что до тех пор, пока проблемы не будут решены, не следует проводить соревнования там», – отметил Пере Миро, глава МОК по связям с Национальным олимпийским комитетом (НОК).

В правительстве Испании удивлены данными заявлениями, учитывая, что Косово не признано Россией, Китаем, Бразилией, Индией и Сербией.

«В этой ситуации Испания не сможет организовать ни одного спортивного турнира.

Во всех странах мира, за исключением Испании, представители Косово соревнуются без проблем с теми же правами, что и другие спортсмены.

Естественно, мы должны уважать законы и решения правительства, но также и позицию МОК и федераций. Спортивный мир не может быть открыт для всех, кроме Косово», – отметил глава НОК Испании Алехандро Бланко.

На прошлой неделе в прошел чемпионат мира по карате, косовские спортсмены не смогли выступить под флагом своей страны.