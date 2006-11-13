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    El Pais: МОК призовет спортивные федерации не проводить турниры в Испании из-за позиции страны по Косово

    Теги МОК Олимпийский комитет Испании Алехандро Бланко политика НОК Косово Легкая атлетика

    Международный олимпийский комитет (МОК) будет рекомендовать спортивным федерация отказаться от проведения соревнований на территории Испании из-за позиции страны по вопросу независимости Косово.

    Испанское правительство не признает республику Косово, которая объявила о независимости от Сербии в 2008 году.

    Высокопоставленный чиновник из МОК заявил, что организация подготовила письма, которые будут разосланы всем международным спортивным федерациям. В них содержится рекомендация избегать проведения соревнований в Испании, если спортсменам из Косово не будет разрешено выступать с собственным флагом и гимном.

    «Если правительство Испании не сможет гарантировать участие в соревнованиях не только для спортсменов из Косово, но и из любой другой страны, мы обязаны предупредить федерации, что до тех пор, пока проблемы не будут решены, не следует проводить соревнования там», – отметил Пере Миро, глава МОК по связям с Национальным олимпийским комитетом (НОК).

    В правительстве Испании удивлены данными заявлениями, учитывая, что Косово не признано Россией, Китаем, Бразилией, Индией и Сербией.

    «В этой ситуации Испания не сможет организовать ни одного спортивного турнира.

    Во всех странах мира, за исключением Испании, представители Косово соревнуются без проблем с теми же правами, что и другие спортсмены.

    Естественно, мы должны уважать законы и решения правительства, но также и позицию МОК и федераций. Спортивный мир не может быть открыт для всех, кроме Косово», – отметил глава НОК Испании Алехандро Бланко.

    На прошлой неделе в Мадриде прошел чемпионат мира по карате, косовские спортсмены не смогли выступить под флагом своей страны.

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