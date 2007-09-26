Комиссия атлетов WADA: «Восстановление РУСАДА показывает, что мнение чистых атлетов не имеет значения»

Комиссия атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) раскритиковала решение WADA восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Как чистые спортсмены мы опустошены после решения WADA восстановить РУСАДА без выполнения последних пунктов дорожной карты.
РУСАДА вернулось, но все еще не было публичного признания нарушений, допинг-пробы все еще заперты в Московской антидопинговой лаборатории.
Мы надеялись, что WADA встанет на защиту чистого спорта, но вместо этого мы видим, как прагматизм берет верх над правосудием и ответственностью.
Спортсмены по всему миру высказали свое мнение, но к их мнению не прислушались. Решение WADA показывает, что мнение чистых атлетов не имеет значения.
Несмотря на это, мы продолжим бороться за то, что считаем правильным, за чистый спорт и за чистых спортсменов», – говорится в заявлении комиссии атлетов WADA, которое опубликовала глава комиссии Бекки Скотт.
РУСАДА восстановили. Хоть кто-то понимает, что изменилось для России?