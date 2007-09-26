Комиссия атлетов WADA: «Восстановление РУСАДА показывает, что мнение чистых атлетов не имеет значения»

Комиссия атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) раскритиковала решение WADA восстановить статус Российского антидопингового агентства ( ).

«Как чистые спортсмены мы опустошены после решения восстановить без выполнения последних пунктов дорожной карты.

РУСАДА вернулось, но все еще не было публичного признания нарушений, допинг-пробы все еще заперты в антидопинговой лаборатории.

Мы надеялись, что встанет на защиту чистого спорта, но вместо этого мы видим, как прагматизм берет верх над правосудием и ответственностью.

Спортсмены по всему миру высказали свое мнение, но к их мнению не прислушались. Решение WADA показывает, что мнение чистых атлетов не имеет значения.

Несмотря на это, мы продолжим бороться за то, что считаем правильным, за чистый спорт и за чистых спортсменов», – говорится в заявлении комиссии атлетов WADA, которое опубликовала глава комиссии Бекки Скотт.

РУСАДА восстановили. Хоть кто-то понимает, что изменилось для России?