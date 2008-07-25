Павел Колобков: «Все вопросы, которые было необходимо решить для восстановления РУСАДА, выполнены»

Министр спорта России Павел Колобков считает, что российская сторона выполнила все критерии для восстановления статуса Российского антидопингового агентства ( ).

«Считаем, что все вопросы, которые было необходимо решить для восстановления РУСАДА, выполнены. Есть вопросы, связанные с расследованием следственного комитета, поэтому сейчас мы работаем вместе с нашими коллегами над вопросами восстановления», – заявил Колобков.

«Комиссия по соответствию в августе будет оценивать выполнение всех их требований, сейчас говорить что-то сложно, но мы ожидаем принятия решения в пользу наших организаций. Думаю, что в конце августа комиссия выработает свою позицию, а в конце сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение», – цитирует Колобкова Interfax-Россия.