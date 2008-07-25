Павел Колобков: «Все вопросы, которые было необходимо решить для восстановления РУСАДА, выполнены»

Министр спорта России Павел Колобков считает, что российская сторона выполнила все критерии для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Считаем, что все вопросы, которые было необходимо решить для восстановления РУСАДА, выполнены. Есть вопросы, связанные с расследованием следственного комитета, поэтому сейчас мы работаем вместе с нашими коллегами над вопросами восстановления», – заявил Колобков.
«Комиссия по соответствию в августе будет оценивать выполнение всех их требований, сейчас говорить что-то сложно, но мы ожидаем принятия решения в пользу наших организаций. Думаю, что в конце августа комиссия выработает свою позицию, а в конце сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение», – цитирует Колобкова Interfax-Россия.