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    Чичерова подала заявку в IAAF на участие в международных соревнованиях

    Теги сборная России жен прыжки в высоту Анна Чичерова ВФЛА IAAF ТАСС Легкая атлетика

    Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявку на участие в зарубежных турнирах. 

    «Сегодня нами была отправлена в IAAF заявка прыгуньи в высоту Анны Чичеровой на участие в международных стартах в статусе нейтральной спортсменки», – сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева. 

    Чичерова вернулась в спорт после двухлетней дисквалификации за допинг. Она выступила на чемпионате России в Казани, где заняла второе место с результатом 1,90 м. 

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