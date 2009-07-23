Чичерова подала заявку в IAAF на участие в международных соревнованиях

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявку на участие в зарубежных турнирах.

«Сегодня нами была отправлена в IAAF заявка прыгуньи в высоту Анны Чичеровой на участие в международных стартах в статусе нейтральной спортсменки», – сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Чичерова вернулась в спорт после двухлетней дисквалификации за допинг. Она выступила на чемпионате России в Казани, где заняла второе место с результатом 1,90 м.