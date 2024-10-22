Российские пловцы Годун и Минаков выступят на этапе Кубка мира в Южной Корее в нейтральном статусе

Ника Годун и Андрей Минаков выступят на этапе Кубка мира по плаванию в Инчхоне.

Годун и Минаков ранее получили нейтральный статус для выступлений на турнирах под эгидой World Aquatics. Соревнования пройдут с 24 по 26 октября. Сейчас российские пловцы уже находятся в Южной Корее. Урвала нейтральный статус, плавает за французский клуб, сама все оплачивает. Да кто она?!