Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS о дисквалификации в Федеральный суд Швейцарии

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать его на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.
Сунь Ян обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, апелляция была зарегистрирована 29 апреля.
В 2018 году Сунь Ян молотком разбил допинг-пробу во время контроля. Международная федерация водных видов спорта (FINA) не стала наказывать спортсмена, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласилось с этим решением и подало апелляцию в CAS.
В феврале 2020 года CAS дисквалифицировал китайца на 8 лет.
Лучший китайский пловец расколотил пробу молотком при допинг-офицерах. И получил 8 лет бана