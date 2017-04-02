Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS о дисквалификации в Федеральный суд Швейцарии

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда ( ) дисквалифицировать его на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.

обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, апелляция была зарегистрирована 29 апреля.

В 2018 году Сунь Ян молотком разбил допинг-пробу во время контроля. Международная федерация водных видов спорта ( ) не стала наказывать спортсмена, но Всемирное антидопинговое агентство ( ) не согласилось с этим решением и подало апелляцию в CAS.

В феврале 2020 года CAS дисквалифицировал китайца на 8 лет.

Лучший китайский пловец расколотил пробу молотком при допинг-офицерах. И получил 8 лет бана