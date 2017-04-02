Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS о дисквалификации в Федеральный суд Швейцарии

Теги плавание допинг сборная Китая WADA FINA CAS Швейцарский федеральный трибунал Сунь Ян Водные виды

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать его на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.

Сунь Ян обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, апелляция была зарегистрирована 29 апреля. 

В 2018 году Сунь Ян молотком разбил допинг-пробу во время контроля. Международная федерация водных видов спорта (FINA) не стала наказывать спортсмена, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласилось с этим решением и подало апелляцию в CAS.

В феврале 2020 года CAS дисквалифицировал китайца на 8 лет. 

Лучший китайский пловец расколотил пробу молотком при допинг-офицерах. И получил 8 лет бана

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